Sable (SABLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sable (SABLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Sable (SABLE) Information What is the project about? Sable Finance is the #1 reformative primitive for ETH LSD-backed stablecoin on Arbitrum and BNB Chain. Our codebase enables capital efficiency and yield maximization for USDS users, whilst eliminating the liquidity cost of protocol emission to achieve frugal use of capital. What makes your project unique? Sable Finance is pioneering to give the first ever decentralized stablecoin, USDS, which accepts LSD as collateral on the BNB chain (and Arbitrum when v2 is launched). The design of our protocol is based on Liquity’s codebase, with innovative changes, such as a shared stability pool for liquidations, a multi-collateral design, governance token staking improvements and more. As the embodiment of stability and resilience, Sablecoin (USDS) emerges as the premier stablecoin free from interest rate, censorship, and custodianship. History of your project. It was first introduced to the BNB chain on March 21, marking the beginning of our journey. And our testnet went live on June 16, showcasing its potential and functionality. What’s next for your project? The beta version will be launched soon, offering essential functions of $USDS with BNB as the only accepted collateral. Users can mint the our stablecoin and enjoy features like collateral deposit, liquidation, and redemption. Following that, V2 will bring upgraded designs, higher yield optimization, and a user-friendly interface. V2 will be launched on Arbitrum and BNB Chain, using LSDfi as multi-collateral to meet market needs. What can your token be used for? $SABLE token captures system-generated borrowing and redemption fees through staking. Token holders provide liquidity to the SABLE/BNB pool on a DEX and stake LP tokens in our contract, earning LP trading fees along with borrowing and redemption fees. With the launch of v2, governance will be introduced, allowing $SABLE holders to vote on matters like collateral whitelisting, emissions direction, and parameter changes. Officiel hjemmeside: https://sable.finance/ Hvidbog: https://sable-finance.gitbook.io/docs/ Køb SABLE nu!

Sable (SABLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sable (SABLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 102.84K $ 102.84K $ 102.84K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 26.41M $ 26.41M $ 26.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 389.33K $ 389.33K $ 389.33K Alle tiders Høj: $ 0.091172 $ 0.091172 $ 0.091172 Alle tiders Lav: $ 0.00287378 $ 0.00287378 $ 0.00287378 Nuværende pris: $ 0.00389326 $ 0.00389326 $ 0.00389326 Få mere at vide om Sable (SABLE) pris

Sable (SABLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sable (SABLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SABLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SABLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SABLE's tokenomics, kan du udforske SABLE tokens live-pris!

SABLE Prisprediktion Vil du vide, hvor SABLE måske er på vej hen? Vores SABLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SABLE Tokens prisprediktion nu!

