Runner on ETH (RUNNER) Information Who's Runner?! Homestar Runner is a pioneering web cartoon series that first took the internet by storm in the early 2000s. Clueless athlete, always recognized by his red shirt and signature hat. Many of you might not know that the origins of $DOGE trace back to the TV show Homestar Runner. The use of the misspelled word "DOG" actually goes back to June 24, 2005, when it appeared in a Homestar Runner episode. In it, $RUNNER calls Strong Bad his "D-O-G-E" in an attempt to distract him from his work. Officiel hjemmeside: https://runneroneth.xyz/ Køb RUNNER nu!

Runner on ETH (RUNNER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Runner on ETH (RUNNER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 90.60K $ 90.60K $ 90.60K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 90.60K $ 90.60K $ 90.60K Alle tiders Høj: $ 0.0041495 $ 0.0041495 $ 0.0041495 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Runner on ETH (RUNNER) pris

Runner on ETH (RUNNER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Runner on ETH (RUNNER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUNNER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUNNER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RUNNER's tokenomics, kan du udforske RUNNER tokens live-pris!

RUNNER Prisprediktion Vil du vide, hvor RUNNER måske er på vej hen? Vores RUNNER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RUNNER Tokens prisprediktion nu!

