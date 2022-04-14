RUBY (RUBY) Tokenomics Få vigtig indsigt i RUBY (RUBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RUBY (RUBY) Information This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative. Officiel hjemmeside: https://rubythegoat.com/ Køb RUBY nu!

RUBY (RUBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RUBY (RUBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.73K $ 17.73K $ 17.73K Samlet udbud $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M Cirkulerende forsyning $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.73K $ 17.73K $ 17.73K Alle tiders Høj: $ 0.00832301 $ 0.00832301 $ 0.00832301 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om RUBY (RUBY) pris

RUBY (RUBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RUBY (RUBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RUBY's tokenomics, kan du udforske RUBY tokens live-pris!

