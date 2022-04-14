Roaring Kitty (ROAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Roaring Kitty (ROAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Roaring Kitty (ROAR) Information MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC? Officiel hjemmeside: https://ogroaringkitty.com Hvidbog: https://ogroaringkitty.com/roaring-kitty-empowering-the-community-in-decentralized-finance/ Køb ROAR nu!

Roaring Kitty (ROAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Roaring Kitty (ROAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Alle tiders Høj: $ 0.01512515 $ 0.01512515 $ 0.01512515 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00614488 $ 0.00614488 $ 0.00614488 Få mere at vide om Roaring Kitty (ROAR) pris

Roaring Kitty (ROAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Roaring Kitty (ROAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROAR's tokenomics, kan du udforske ROAR tokens live-pris!

