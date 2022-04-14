Reverse Unit Bias (RUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Reverse Unit Bias (RUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Reverse Unit Bias (RUB) Information RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility. Officiel hjemmeside: https://www.rub.meme/ Køb RUB nu!

Reverse Unit Bias (RUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Reverse Unit Bias (RUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.55M $ 8.55M $ 8.55M Samlet udbud $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Cirkulerende forsyning $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.55M $ 8.55M $ 8.55M Alle tiders Høj: $ 8,698,809 $ 8,698,809 $ 8,698,809 Alle tiders Lav: $ 1,844,979 $ 1,844,979 $ 1,844,979 Nuværende pris: $ 8,512,946 $ 8,512,946 $ 8,512,946 Få mere at vide om Reverse Unit Bias (RUB) pris

Reverse Unit Bias (RUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Reverse Unit Bias (RUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RUB's tokenomics, kan du udforske RUB tokens live-pris!

RUB Prisprediktion Vil du vide, hvor RUB måske er på vej hen? Vores RUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RUB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!