Resolv USR (USR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Resolv USR (USR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Resolv USR (USR) Information Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. Officiel hjemmeside: https://www.resolv.xyz/ Hvidbog: https://docs.resolv.xyz/litepaper Køb USR nu!

Resolv USR (USR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Resolv USR (USR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 287.70M $ 287.70M $ 287.70M Samlet udbud $ 287.56M $ 287.56M $ 287.56M Cirkulerende forsyning $ 287.56M $ 287.56M $ 287.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 287.70M $ 287.70M $ 287.70M Alle tiders Høj: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Alle tiders Lav: $ 0.959194 $ 0.959194 $ 0.959194 Nuværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Få mere at vide om Resolv USR (USR) pris

Resolv USR (USR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Resolv USR (USR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USR's tokenomics, kan du udforske USR tokens live-pris!

USR Prisprediktion Vil du vide, hvor USR måske er på vej hen? Vores USR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!