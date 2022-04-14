Relend USDC (REUSDC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Relend USDC (REUSDC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Relend USDC (REUSDC) Information Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Officiel hjemmeside: https://relend.network/

Relend USDC (REUSDC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Relend USDC (REUSDC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 73.41M $ 73.41M $ 73.41M Samlet udbud $ 68.34M $ 68.34M $ 68.34M Cirkulerende forsyning $ 68.34M $ 68.34M $ 68.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.41M $ 73.41M $ 73.41M Alle tiders Høj: $ 9.28 $ 9.28 $ 9.28 Alle tiders Lav: $ 0.862011 $ 0.862011 $ 0.862011 Nuværende pris: $ 1.074 $ 1.074 $ 1.074 Få mere at vide om Relend USDC (REUSDC) pris

Relend USDC (REUSDC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Relend USDC (REUSDC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REUSDC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REUSDC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REUSDC's tokenomics, kan du udforske REUSDC tokens live-pris!

