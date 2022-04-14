Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Re Protocol reUSDe (REUSDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Information The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain. Officiel hjemmeside: https://re.xyz Køb REUSDE nu!

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Re Protocol reUSDe (REUSDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Samlet udbud $ 851.91K $ 851.91K $ 851.91K Cirkulerende forsyning $ 851.91K $ 851.91K $ 851.91K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Alle tiders Høj: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Alle tiders Lav: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Nuværende pris: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Få mere at vide om Re Protocol reUSDe (REUSDE) pris

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Re Protocol reUSDe (REUSDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REUSDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REUSDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REUSDE's tokenomics, kan du udforske REUSDE tokens live-pris!

REUSDE Prisprediktion Vil du vide, hvor REUSDE måske er på vej hen? Vores REUSDE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REUSDE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!