RandomDEX (RDX) Information RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode. Officiel hjemmeside: https://random.trading/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/17IFK02SlWRr55Y3Pz9taDKV_A8Zur51phiWXuDXKvpk/edit?tab=t.0

RandomDEX (RDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RandomDEX (RDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 126.02K $ 126.02K $ 126.02K Samlet udbud $ 962.50M $ 962.50M $ 962.50M Cirkulerende forsyning $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Alle tiders Høj: $ 0.03549265 $ 0.03549265 $ 0.03549265 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00104495 $ 0.00104495 $ 0.00104495 Få mere at vide om RandomDEX (RDX) pris

RandomDEX (RDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RandomDEX (RDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RDX's tokenomics, kan du udforske RDX tokens live-pris!

RDX Prisprediktion Vil du vide, hvor RDX måske er på vej hen? Vores RDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

