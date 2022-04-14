Ramen (RAMEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ramen (RAMEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ramen (RAMEN) Information Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand. Officiel hjemmeside: https://ramen.finance Hvidbog: https://docs.ramen.finance/ Køb RAMEN nu!

Ramen (RAMEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ramen (RAMEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 215.88K $ 215.88K $ 215.88K Samlet udbud $ 92.23M $ 92.23M $ 92.23M Cirkulerende forsyning $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Alle tiders Høj: $ 0.471503 $ 0.471503 $ 0.471503 Alle tiders Lav: $ 0.0074111 $ 0.0074111 $ 0.0074111 Nuværende pris: $ 0.01125511 $ 0.01125511 $ 0.01125511 Få mere at vide om Ramen (RAMEN) pris

Ramen (RAMEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ramen (RAMEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAMEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAMEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAMEN's tokenomics, kan du udforske RAMEN tokens live-pris!

