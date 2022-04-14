Rainbow Token (RBW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rainbow Token (RBW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rainbow Token (RBW) Information Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI. Officiel hjemmeside: https://www.cryptounicorns.fun/ Køb RBW nu!

Rainbow Token (RBW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rainbow Token (RBW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 408.98K $ 408.98K $ 408.98K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 250.88M $ 250.88M $ 250.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Alle tiders Høj: $ 3.12 $ 3.12 $ 3.12 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00163004 $ 0.00163004 $ 0.00163004 Få mere at vide om Rainbow Token (RBW) pris

Rainbow Token (RBW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rainbow Token (RBW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RBW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RBW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RBW's tokenomics, kan du udforske RBW tokens live-pris!

RBW Prisprediktion Vil du vide, hvor RBW måske er på vej hen? Vores RBW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RBW Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!