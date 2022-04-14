QuiverX (QRX) Tokenomics Få vigtig indsigt i QuiverX (QRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QuiverX (QRX) Information QuiverX is a utility token for the QuiverX Capital platform which is focused on tokenizing non-crypto related small and medium businesses. Officiel hjemmeside: https://quiverx.xyz/ Køb QRX nu!

QuiverX (QRX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QuiverX (QRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 798.38K $ 798.38K $ 798.38K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 91.10M $ 91.10M $ 91.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 876.39K $ 876.39K $ 876.39K Alle tiders Høj: $ 0.153579 $ 0.153579 $ 0.153579 Alle tiders Lav: $ 0.00140234 $ 0.00140234 $ 0.00140234 Nuværende pris: $ 0.00872607 $ 0.00872607 $ 0.00872607 Få mere at vide om QuiverX (QRX) pris

QuiverX (QRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QuiverX (QRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QRX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QRX's tokenomics, kan du udforske QRX tokens live-pris!

QRX Prisprediktion Vil du vide, hvor QRX måske er på vej hen? Vores QRX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QRX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!