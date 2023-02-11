Quick Intel (QKNTL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quick Intel (QKNTL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quick Intel (QKNTL) Information What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features. Officiel hjemmeside: https://quickintel.io Hvidbog: https://docs.quickintel.io/introduction/welcome-to-quicki-intel Køb QKNTL nu!

Quick Intel (QKNTL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quick Intel (QKNTL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 845.17K $ 845.17K $ 845.17K Samlet udbud $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Cirkulerende forsyning $ 79.96M $ 79.96M $ 79.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 845.61K $ 845.61K $ 845.61K Alle tiders Høj: $ 0.149149 $ 0.149149 $ 0.149149 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01057013 $ 0.01057013 $ 0.01057013 Få mere at vide om Quick Intel (QKNTL) pris

Quick Intel (QKNTL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quick Intel (QKNTL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QKNTL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QKNTL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QKNTL's tokenomics, kan du udforske QKNTL tokens live-pris!

QKNTL Prisprediktion Vil du vide, hvor QKNTL måske er på vej hen? Vores QKNTL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QKNTL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!