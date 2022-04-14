Pyth USDC (PYTHUSDC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pyth USDC (PYTHUSDC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pyth USDC (PYTHUSDC) Information This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Officiel hjemmeside: https://app.morpho.org/vault Køb PYTHUSDC nu!

Pyth USDC (PYTHUSDC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pyth USDC (PYTHUSDC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 837.01K $ 837.01K $ 837.01K Samlet udbud $ 796.99K $ 796.99K $ 796.99K Cirkulerende forsyning $ 796.99K $ 796.99K $ 796.99K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 837.01K $ 837.01K $ 837.01K Alle tiders Høj: $ 9.22 $ 9.22 $ 9.22 Alle tiders Lav: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Nuværende pris: $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Få mere at vide om Pyth USDC (PYTHUSDC) pris

Pyth USDC (PYTHUSDC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pyth USDC (PYTHUSDC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PYTHUSDC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PYTHUSDC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PYTHUSDC's tokenomics, kan du udforske PYTHUSDC tokens live-pris!

