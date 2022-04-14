ProjectOasis (OASIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i ProjectOasis (OASIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ProjectOasis (OASIS) Information ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse. Officiel hjemmeside: https://projectoasis.io/ Køb OASIS nu!

ProjectOasis (OASIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ProjectOasis (OASIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.62K $ 38.62K $ 38.62K Samlet udbud $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Cirkulerende forsyning $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 136.70K $ 136.70K $ 136.70K Alle tiders Høj: $ 8.69 $ 8.69 $ 8.69 Alle tiders Lav: $ 0.00657828 $ 0.00657828 $ 0.00657828 Nuværende pris: $ 0.00976392 $ 0.00976392 $ 0.00976392 Få mere at vide om ProjectOasis (OASIS) pris

ProjectOasis (OASIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ProjectOasis (OASIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OASIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OASIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OASIS's tokenomics, kan du udforske OASIS tokens live-pris!

