Project AEON (AEON) Tokenomics

Project AEON (AEON) Information Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto. Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust. At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement. Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape. AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future. Officiel hjemmeside: https://aeonrises.com/ Køb AEON nu!

Project AEON (AEON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Project AEON (AEON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 71.02K $ 71.02K $ 71.02K Samlet udbud $ 998.64M $ 998.64M $ 998.64M Cirkulerende forsyning $ 998.64M $ 998.64M $ 998.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.02K $ 71.02K $ 71.02K Alle tiders Høj: $ 0.00436165 $ 0.00436165 $ 0.00436165 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Project AEON (AEON) pris

Project AEON (AEON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Project AEON (AEON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AEON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AEON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AEON's tokenomics, kan du udforske AEON tokens live-pris!

AEON Prisprediktion Vil du vide, hvor AEON måske er på vej hen? Vores AEON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AEON Tokens prisprediktion nu!

