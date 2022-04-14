Prism (PRISM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Prism (PRISM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Prism (PRISM) Information PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions Officiel hjemmeside: https://prism.ag

Prism (PRISM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Prism (PRISM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 953.08K $ 953.08K $ 953.08K Samlet udbud $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B Cirkulerende forsyning $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 993.81K $ 993.81K $ 993.81K Alle tiders Høj: $ 0.04643859 $ 0.04643859 $ 0.04643859 Alle tiders Lav: $ 0.0000841 $ 0.0000841 $ 0.0000841 Nuværende pris: $ 0.0005192 $ 0.0005192 $ 0.0005192 Få mere at vide om Prism (PRISM) pris

Prism (PRISM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Prism (PRISM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRISM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRISM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRISM's tokenomics, kan du udforske PRISM tokens live-pris!

