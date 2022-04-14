Printer AI (PRINT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Printer AI (PRINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Printer AI (PRINT) Information Printer AI is a fully autonomous, real-time AI trading engine designed to identify and execute profitable trades across crypto markets. We collect real-time market data, apply advanced algorithms, and present mispriced markets through an intuitive, user-friendly interface. Printer integrates AI-driven agents to enable fully automated trading across both centralized (CEX) and decentralized (DEX) exchanges. Officiel hjemmeside: https://www.printerai.io/ Hvidbog: https://www.printerai.io/PrinterAI_Whitepaper.pdf Køb PRINT nu!

Printer AI (PRINT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Printer AI (PRINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K Samlet udbud $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Cirkulerende forsyning $ 949.56M $ 949.56M $ 949.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.84K $ 12.84K $ 12.84K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Printer AI (PRINT) pris

Printer AI (PRINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Printer AI (PRINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRINT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRINT's tokenomics, kan du udforske PRINT tokens live-pris!

PRINT Prisprediktion Vil du vide, hvor PRINT måske er på vej hen? Vores PRINT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRINT Tokens prisprediktion nu!

