Predict Crypto (PREAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Predict Crypto (PREAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Predict Crypto (PREAI) Information Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology Officiel hjemmeside: https://predictingai.info/ Hvidbog: https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf Køb PREAI nu!

Predict Crypto (PREAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Predict Crypto (PREAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.56K $ 38.56K $ 38.56K Samlet udbud $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Cirkulerende forsyning $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.56K $ 38.56K $ 38.56K Alle tiders Høj: $ 0.00212446 $ 0.00212446 $ 0.00212446 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Predict Crypto (PREAI) pris

Predict Crypto (PREAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Predict Crypto (PREAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PREAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PREAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PREAI's tokenomics, kan du udforske PREAI tokens live-pris!

