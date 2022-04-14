POSTHUMAN (PHMN) Tokenomics Få vigtig indsigt i POSTHUMAN (PHMN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

POSTHUMAN (PHMN) Information The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg Officiel hjemmeside: https://posthuman.digital/ Køb PHMN nu!

POSTHUMAN (PHMN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for POSTHUMAN (PHMN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.28K $ 52.28K $ 52.28K Samlet udbud $ 66.07K $ 66.07K $ 66.07K Cirkulerende forsyning $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 283.43K $ 283.43K $ 283.43K Alle tiders Høj: $ 55.2 $ 55.2 $ 55.2 Alle tiders Lav: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Nuværende pris: $ 4.29 $ 4.29 $ 4.29 Få mere at vide om POSTHUMAN (PHMN) pris

POSTHUMAN (PHMN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for POSTHUMAN (PHMN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHMN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHMN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHMN's tokenomics, kan du udforske PHMN tokens live-pris!

