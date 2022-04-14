Poor Doge (PDOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Poor Doge (PDOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Poor Doge (PDOGE) Information Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE. Officiel hjemmeside: https://poordoge.net/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1tzPmUtYqi408NMlkDgnOOcS1XLiEwTeG/view?usp=drive_link Køb PDOGE nu!

Poor Doge (PDOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Poor Doge (PDOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 241,31K $ 241,31K $ 241,31K Samlet udbud $ 2,07T $ 2,07T $ 2,07T Cirkulerende forsyning $ 734,19B $ 734,19B $ 734,19B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 679,86K $ 679,86K $ 679,86K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Poor Doge (PDOGE) pris

Poor Doge (PDOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Poor Doge (PDOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PDOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PDOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PDOGE's tokenomics, kan du udforske PDOGE tokens live-pris!

