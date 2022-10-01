Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Phoenix Blockchain (PHX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Phoenix Blockchain (PHX) Information Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment. Officiel hjemmeside: http://phoenixblockchain.org/ Hvidbog: https://phoenixblockchain.org/wp-content/uploads/2022/10/Phoenix-Ignite-Paper-v3.0.pdf Køb PHX nu!

Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Phoenix Blockchain (PHX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.01K $ 69.01K $ 69.01K Samlet udbud $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Cirkulerende forsyning $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.01K $ 69.01K $ 69.01K Alle tiders Høj: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Alle tiders Lav: $ 0.00145453 $ 0.00145453 $ 0.00145453 Nuværende pris: $ 0.00900354 $ 0.00900354 $ 0.00900354 Få mere at vide om Phoenix Blockchain (PHX) pris

Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Phoenix Blockchain (PHX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHX's tokenomics, kan du udforske PHX tokens live-pris!

PHX Prisprediktion Vil du vide, hvor PHX måske er på vej hen? Vores PHX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PHX Tokens prisprediktion nu!

