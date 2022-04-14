Phicoin (PHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Phicoin (PHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Phicoin (PHI) Information The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability. Officiel hjemmeside: https://phicoin.net/ Hvidbog: https://phicoin.net/docs/phicoin-doc#2-phicoin-whitepaper Køb PHI nu!

Phicoin (PHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Phicoin (PHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 698.43K $ 698.43K $ 698.43K Samlet udbud $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M Cirkulerende forsyning $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 698.43K $ 698.43K $ 698.43K Alle tiders Høj: $ 0.02679996 $ 0.02679996 $ 0.02679996 Alle tiders Lav: $ 0.00039204 $ 0.00039204 $ 0.00039204 Nuværende pris: $ 0.00331265 $ 0.00331265 $ 0.00331265 Få mere at vide om Phicoin (PHI) pris

Phicoin (PHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Phicoin (PHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHI's tokenomics, kan du udforske PHI tokens live-pris!

