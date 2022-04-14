PHDKitty (PHDKITTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i PHDKitty (PHDKITTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PHDKitty (PHDKITTY) Information PHDKitty is a Solana-based token created by the viral TikTok account @phdkitty, which has earned over 40 million views and 500,000+ followers. The account makes financial and economic education fun and accessible, especially for kids, through short, humorous videos. By combining various different humors, memes, and practical knowledge, PHDKitty is helping redefine what it means to “learn” without stress. Officiel hjemmeside: https://www.phdkitty.fun/ Køb PHDKITTY nu!

PHDKitty (PHDKITTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PHDKitty (PHDKITTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.50K Samlet udbud $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 999.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.50K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

PHDKitty (PHDKITTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PHDKitty (PHDKITTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHDKITTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHDKITTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHDKITTY's tokenomics, kan du udforske PHDKITTY tokens live-pris!

