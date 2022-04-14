Perion (PERC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Perion (PERC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Perion (PERC) Information Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base. Officiel hjemmeside: https://xp.gg/

Perion (PERC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Perion (PERC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 666.77K $ 666.77K $ 666.77K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 39.41M $ 39.41M $ 39.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Alle tiders Høj: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Alle tiders Lav: $ 0.00676314 $ 0.00676314 $ 0.00676314 Nuværende pris: $ 0.0169195 $ 0.0169195 $ 0.0169195 Få mere at vide om Perion (PERC) pris

Perion (PERC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Perion (PERC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PERC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PERC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PERC's tokenomics, kan du udforske PERC tokens live-pris!

