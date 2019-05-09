PEAKDEFI (PEAK) Tokenomics Få vigtig indsigt i PEAKDEFI (PEAK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PEAKDEFI (PEAK) Information PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better. Officiel hjemmeside: http://peakdefi.com/ Køb PEAK nu!

PEAKDEFI (PEAK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PEAKDEFI (PEAK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 340.43K $ 340.43K $ 340.43K Samlet udbud $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Cirkulerende forsyning $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 427.76K $ 427.76K $ 427.76K Alle tiders Høj: $ 0.885608 $ 0.885608 $ 0.885608 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020537 $ 0.00020537 $ 0.00020537 Få mere at vide om PEAKDEFI (PEAK) pris

PEAKDEFI (PEAK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PEAKDEFI (PEAK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEAK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEAK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEAK's tokenomics, kan du udforske PEAK tokens live-pris!

