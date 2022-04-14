Papu Token (PAPU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Papu Token (PAPU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Papu Token (PAPU) Information PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company. Officiel hjemmeside: https://paputoken.com Køb PAPU nu!

Papu Token (PAPU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Papu Token (PAPU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.99K $ 10.99K $ 10.99K Samlet udbud $ 33.37T $ 33.37T $ 33.37T Cirkulerende forsyning $ 33.37T $ 33.37T $ 33.37T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.99K $ 10.99K $ 10.99K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Papu Token (PAPU) pris

Papu Token (PAPU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Papu Token (PAPU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAPU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAPU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAPU's tokenomics, kan du udforske PAPU tokens live-pris!

