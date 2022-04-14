Pairs (PAIRS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pairs (PAIRS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pairs (PAIRS) Information Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange. Officiel hjemmeside: https://pairs.xyz/ Hvidbog: https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper Køb PAIRS nu!

Pairs (PAIRS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pairs (PAIRS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 777.22K $ 777.22K $ 777.22K Samlet udbud $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Cirkulerende forsyning $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 777.22K $ 777.22K $ 777.22K Alle tiders Høj: $ 0.00043633 $ 0.00043633 $ 0.00043633 Alle tiders Lav: $ 0.00006215 $ 0.00006215 $ 0.00006215 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pairs (PAIRS) pris

Pairs (PAIRS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pairs (PAIRS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAIRS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAIRS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAIRS's tokenomics, kan du udforske PAIRS tokens live-pris!

PAIRS Prisprediktion Vil du vide, hvor PAIRS måske er på vej hen? Vores PAIRS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PAIRS Tokens prisprediktion nu!

