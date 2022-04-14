Pairs (PAIRS) Tokenomics

Pairs (PAIRS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Pairs (PAIRS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Pairs (PAIRS) Information

Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue.

This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.

Officiel hjemmeside:
https://pairs.xyz/
Hvidbog:
https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper

Pairs (PAIRS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pairs (PAIRS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 777.22K
$ 777.22K$ 777.22K
Samlet udbud
$ 8.00B
$ 8.00B$ 8.00B
Cirkulerende forsyning
$ 8.00B
$ 8.00B$ 8.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 777.22K
$ 777.22K$ 777.22K
Alle tiders Høj:
$ 0.00043633
$ 0.00043633$ 0.00043633
Alle tiders Lav:
$ 0.00006215
$ 0.00006215$ 0.00006215
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Pairs (PAIRS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Pairs (PAIRS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PAIRS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PAIRS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PAIRS's tokenomics, kan du udforske PAIRS tokens live-pris!

PAIRS Prisprediktion

Vil du vide, hvor PAIRS måske er på vej hen? Vores PAIRS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.