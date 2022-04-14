Pacato (PACATO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pacato (PACATO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pacato (PACATO) Information Introducing Pacato ($PACATO), the latest meme token set to dominate the crypto space! Inspired by the playful spirit of Coinbase CEO's recent marriage to Angela Meng, Pacato made its debut at their wedding, becoming the "new dog" in the world of meme tokens. As a tribute to the couple's love story and to the vibrant meme culture, Pacato symbolizes fun, loyalty, and a new era in the crypto world. With a growing community and innovative plans for future developments, $PACATO aims to follow in the pawprints of successful dog-themed tokens like Dogecoin and Shiba Inu, but with a unique twist tied to the Coinbase legacy. Whether you're a seasoned crypto trader or new to the meme token scene, $PACATO offers exciting opportunities to be part of a fresh, playful, and community-driven project. Get ready to watch Pacato fetch success on the Base chain! Officiel hjemmeside: https://pacato.xyz/ Køb PACATO nu!

Pacato (PACATO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pacato (PACATO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.50K $ 29.50K $ 29.50K Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.50K $ 29.50K $ 29.50K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pacato (PACATO) pris

Pacato (PACATO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pacato (PACATO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PACATO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PACATO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PACATO's tokenomics, kan du udforske PACATO tokens live-pris!

PACATO Prisprediktion Vil du vide, hvor PACATO måske er på vej hen? Vores PACATO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PACATO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!