OSCA Stack (OSCA) Information OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity. Officiel hjemmeside: https://oscastack.com

OSCA Stack (OSCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OSCA Stack (OSCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.57K $ 43.57K $ 43.57K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.57K $ 43.57K $ 43.57K Alle tiders Høj: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Alle tiders Lav: $ 0.0357609 $ 0.0357609 $ 0.0357609 Nuværende pris: $ 0.04357999 $ 0.04357999 $ 0.04357999 Få mere at vide om OSCA Stack (OSCA) pris

OSCA Stack (OSCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OSCA Stack (OSCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OSCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OSCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OSCA's tokenomics, kan du udforske OSCA tokens live-pris!

OSCA Prisprediktion Vil du vide, hvor OSCA måske er på vej hen? Vores OSCA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

