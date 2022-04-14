ORC (ORC) Tokenomics Få vigtig indsigt i ORC (ORC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ORC (ORC) Information ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony. Officiel hjemmeside: https://orc.gold/ Køb ORC nu!

ORC (ORC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ORC (ORC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Alle tiders Høj: $ 0.01816074 $ 0.01816074 $ 0.01816074 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00101098 $ 0.00101098 $ 0.00101098 Få mere at vide om ORC (ORC) pris

ORC (ORC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ORC (ORC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORC's tokenomics, kan du udforske ORC tokens live-pris!

ORC Prisprediktion Vil du vide, hvor ORC måske er på vej hen? Vores ORC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ORC Tokens prisprediktion nu!

