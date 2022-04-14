Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Only Possible On Solana (OPOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Only Possible On Solana (OPOS) Information Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Officiel hjemmeside: https://opos-sol.netlify.app/ Køb OPOS nu!

Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Only Possible On Solana (OPOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 208.43K $ 208.43K $ 208.43K Samlet udbud $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K Cirkulerende forsyning $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 208.43K $ 208.43K $ 208.43K Alle tiders Høj: $ 5.29 $ 5.29 $ 5.29 Alle tiders Lav: $ 0.101511 $ 0.101511 $ 0.101511 Nuværende pris: $ 0.268774 $ 0.268774 $ 0.268774 Få mere at vide om Only Possible On Solana (OPOS) pris

Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Only Possible On Solana (OPOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPOS's tokenomics, kan du udforske OPOS tokens live-pris!

