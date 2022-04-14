NullTrace (NULL) Tokenomics Få vigtig indsigt i NullTrace (NULL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NullTrace (NULL) Information NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes. Officiel hjemmeside: https://nulltrace.app Hvidbog: https://nulltrace.app/docs Køb NULL nu!

NullTrace (NULL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NullTrace (NULL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 444.98K $ 444.98K $ 444.98K Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 444.98K $ 444.98K $ 444.98K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0004451 $ 0.0004451 $ 0.0004451 Få mere at vide om NullTrace (NULL) pris

NullTrace (NULL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NullTrace (NULL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NULL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NULL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NULL's tokenomics, kan du udforske NULL tokens live-pris!

