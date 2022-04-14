NKYC Token (NKYC) Tokenomics Få vigtig indsigt i NKYC Token (NKYC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NKYC Token (NKYC) Information Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange. Officiel hjemmeside: https://nonkyc.io Køb NKYC nu!

NKYC Token (NKYC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NKYC Token (NKYC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M Samlet udbud $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Cirkulerende forsyning $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M Alle tiders Høj: $ 35.51 $ 35.51 $ 35.51 Alle tiders Lav: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 Nuværende pris: $ 18.02 $ 18.02 $ 18.02 Få mere at vide om NKYC Token (NKYC) pris

NKYC Token (NKYC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NKYC Token (NKYC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NKYC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NKYC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NKYC's tokenomics, kan du udforske NKYC tokens live-pris!

NKYC Prisprediktion Vil du vide, hvor NKYC måske er på vej hen? Vores NKYC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

