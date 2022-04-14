Neroboss (NEROBOSS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neroboss (NEROBOSS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Neroboss (NEROBOSS) Information Neroboss is an innovative project that combines artificial intelligence (AI), memetics, and blockchain technology to revolutionize financial markets. Inspired by the historical figure of the Roman emperor Nero, the project utilizes the Nero SDK to create an autonomous AI agent that leads a digital community or "clan." Neroboss aims to dominate the memetic landscape by generating engaging multimedia content, interacting in real-time with users, and autonomously executing actions such as social media posts and airdrops. The ultimate goal is to reshape market dynamics by leveraging AI-driven leadership and memetic influence to create financial opportunities for its community members. Officiel hjemmeside: https://neroboss.ai Hvidbog: https://s3.us-east-1.amazonaws.com/cdn.neroboss.ai/neroboss_whitepaper.pdf Køb NEROBOSS nu!

Neroboss (NEROBOSS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neroboss (NEROBOSS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.18K Samlet udbud $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.18K Alle tiders Høj: $ 0.01621925 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Neroboss (NEROBOSS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neroboss (NEROBOSS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEROBOSS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEROBOSS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

NEROBOSS Prisprediktion Vil du vide, hvor NEROBOSS måske er på vej hen? Vores NEROBOSS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

