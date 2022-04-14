My Token (MTK) Tokenomics Få vigtig indsigt i My Token (MTK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

My Token (MTK) Information A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world. Officiel hjemmeside: https://cowmtk.ai Køb MTK nu!

My Token (MTK) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 28.77K
Samlet udbud $ 998.16M
Cirkulerende forsyning $ 998.16M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.77K
Alle tiders Høj: $ 0.00198693
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

My Token (MTK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for My Token (MTK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTK's tokenomics, kan du udforske MTK tokens live-pris!

MTK Prisprediktion
Vil du vide, hvor MTK måske er på vej hen? Vores MTK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

