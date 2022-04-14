MOP (MOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i MOP (MOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The project is about a character called MOP. He is the mascot of the token and is aiming to supply the whole of the Abstract ecosystem with Mops. Right now on our website certain NFT collections can equip Mops to their NFTs and the plan is to expand that so that everyone can have a Mop. The original meme started from Luca Netz saying him, pudgy penguins and abstract will Mop all of the competition. Aim is to build a community and brand around our character.

MOP (MOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MOP (MOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 71.73K $ 71.73K $ 71.73K Samlet udbud $ 990.22M $ 990.22M $ 990.22M Cirkulerende forsyning $ 990.22M $ 990.22M $ 990.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.73K $ 71.73K $ 71.73K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MOP (MOP) pris

MOP (MOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MOP (MOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOP's tokenomics, kan du udforske MOP tokens live-pris!

MOP Prisprediktion Vil du vide, hvor MOP måske er på vej hen? Vores MOP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOP Tokens prisprediktion nu!

