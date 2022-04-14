Monkey (MONKEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Monkey (MONKEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Monkey (MONKEY) Information MONKEY is tired of watching everyone lose money in projects made by scam developers every day, there are always the same names: PEPE, FROG, PEPE 2.0, SHIB 2.0, FROG 2.0, ELONPEPE, ELONDOGE, ElonAssFlokiMoon Inu. PEPE , FROGS and INU tokens have had their day. Now, it's time for $MONKEY, the most recognizable meme in the world and a symbol of humanity, to take his reign as the king of memes.Monkey is here to make crypto great again. Officiel hjemmeside: https://www.monkeysol.space/ Hvidbog: https://monkey-8.gitbook.io/monkey-whitepaper Køb MONKEY nu!

Monkey (MONKEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Monkey (MONKEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 159.18K $ 159.18K $ 159.18K Samlet udbud $ 318.13T $ 318.13T $ 318.13T Cirkulerende forsyning $ 318.13T $ 318.13T $ 318.13T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 159.18K $ 159.18K $ 159.18K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Monkey (MONKEY) pris

Monkey (MONKEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Monkey (MONKEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONKEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONKEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONKEY's tokenomics, kan du udforske MONKEY tokens live-pris!

