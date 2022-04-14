milleniumsweghunter69 (SWEG69) Tokenomics Få vigtig indsigt i milleniumsweghunter69 (SWEG69), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

milleniumsweghunter69 (SWEG69) Information Meet MilleniumSweghunter69, the visionary behind a groundbreaking fusion of crypto and Yu-Gi-Oh card creation. Combining their expertise in blockchain technology with a passion for Yu-Gi-Oh, they craft exclusive, digital cards that push the boundaries of both worlds. Their creations are not just collectibles but a fun playground for unlimited memes and creativity, offering a unique spin on trading card culture. Officiel hjemmeside: https://milleniumsweg69.drr.ac/ Køb SWEG69 nu!

milleniumsweghunter69 (SWEG69) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for milleniumsweghunter69 (SWEG69), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.23K $ 29.23K $ 29.23K Samlet udbud $ 994.77M $ 994.77M $ 994.77M Cirkulerende forsyning $ 994.77M $ 994.77M $ 994.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.23K $ 29.23K $ 29.23K Alle tiders Høj: $ 0.0006406 $ 0.0006406 $ 0.0006406 Alle tiders Lav: $ 0.00001228 $ 0.00001228 $ 0.00001228 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om milleniumsweghunter69 (SWEG69) pris

milleniumsweghunter69 (SWEG69) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for milleniumsweghunter69 (SWEG69) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWEG69 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWEG69 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWEG69's tokenomics, kan du udforske SWEG69 tokens live-pris!

SWEG69 Prisprediktion Vil du vide, hvor SWEG69 måske er på vej hen? Vores SWEG69 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWEG69 Tokens prisprediktion nu!

