Metaverser (MTVT) Information Metaverser is a revolutionary new virtual world that offers players the opportunity to explore, create, and interact in a vast and immersive 3D environment. The Metaverser platform is the first of its kind, allowing players to seamlessly switch between different gaming platforms while still earning rewards and progressing in the game. Officiel hjemmeside: https://metaverser.me/ Køb MTVT nu!

Metaverser (MTVT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metaverser (MTVT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 552.50K $ 552.50K $ 552.50K Samlet udbud $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Cirkulerende forsyning $ 583.12M $ 583.12M $ 583.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 955.76K $ 955.76K $ 955.76K Alle tiders Høj: $ 0.02352995 $ 0.02352995 $ 0.02352995 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00094749 $ 0.00094749 $ 0.00094749 Få mere at vide om Metaverser (MTVT) pris

Metaverser (MTVT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metaverser (MTVT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTVT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTVT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTVT's tokenomics, kan du udforske MTVT tokens live-pris!

MTVT Prisprediktion Vil du vide, hvor MTVT måske er på vej hen? Vores MTVT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

