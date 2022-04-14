Metahero (HERO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metahero (HERO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metahero (HERO) Information Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector. Officiel hjemmeside: https://metahero.io/ Køb HERO nu!

Metahero (HERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metahero (HERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.34M $ 8.34M $ 8.34M Samlet udbud $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B Cirkulerende forsyning $ 9.37B $ 9.37B $ 9.37B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M Alle tiders Høj: $ 0.252021 $ 0.252021 $ 0.252021 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00089089 $ 0.00089089 $ 0.00089089 Få mere at vide om Metahero (HERO) pris

Metahero (HERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metahero (HERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HERO's tokenomics, kan du udforske HERO tokens live-pris!

