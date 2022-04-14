Measurable Data (MDT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Measurable Data (MDT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Measurable Data (MDT) Information Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data. Officiel hjemmeside: https://mdt.io Hvidbog: https://www.mdt.co/cn/docs/whitepaper_CN.pdf Køb MDT nu!

Measurable Data (MDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Measurable Data (MDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.02M $ 14.02M $ 14.02M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 606.32M $ 606.32M $ 606.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.13M $ 23.13M $ 23.13M Alle tiders Høj: $ 0.168053 $ 0.168053 $ 0.168053 Alle tiders Lav: $ 0.00173261 $ 0.00173261 $ 0.00173261 Nuværende pris: $ 0.02314034 $ 0.02314034 $ 0.02314034 Få mere at vide om Measurable Data (MDT) pris

Measurable Data (MDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Measurable Data (MDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MDT's tokenomics, kan du udforske MDT tokens live-pris!

