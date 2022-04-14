Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maxi PayFi Strategy Token (MPST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Information Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework. Officiel hjemmeside: https://app.huma.finance Køb MPST nu!

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maxi PayFi Strategy Token (MPST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.24M $ 44.24M $ 44.24M Samlet udbud $ 44.25M $ 44.25M $ 44.25M Cirkulerende forsyning $ 44.25M $ 44.25M $ 44.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.24M $ 44.24M $ 44.24M Alle tiders Høj: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Alle tiders Lav: $ 0.984789 $ 0.984789 $ 0.984789 Nuværende pris: $ 0.9998 $ 0.9998 $ 0.9998 Få mere at vide om Maxi PayFi Strategy Token (MPST) pris

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maxi PayFi Strategy Token (MPST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MPST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MPST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MPST's tokenomics, kan du udforske MPST tokens live-pris!

