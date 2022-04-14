Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Maxi PayFi Strategy Token (MPST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Information

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs.

The Huma Protocol is offered in two forms:

Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement.

Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.

Officiel hjemmeside:
https://app.huma.finance

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maxi PayFi Strategy Token (MPST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 44.24M
$ 44.24M
Samlet udbud
$ 44.25M
$ 44.25M
Cirkulerende forsyning
$ 44.25M
$ 44.25M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 44.24M
$ 44.24M
Alle tiders Høj:
$ 1.049
$ 1.049
Alle tiders Lav:
$ 0.984789
$ 0.984789
Nuværende pris:
$ 0.9998
$ 0.9998

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Maxi PayFi Strategy Token (MPST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MPST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MPST tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MPST's tokenomics, kan du udforske MPST tokens live-pris!

MPST Prisprediktion

Vil du vide, hvor MPST måske er på vej hen? Vores MPST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.


Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.