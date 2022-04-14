Max on ETH (MAXETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Max on ETH (MAXETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Max on ETH (MAXETH) Information This project is a tribute to Max from Because Bitcoin (his x.com handle is @maxbecausebtc). He has been a leader in the memecoin space who has helped educate thousands of cryptocurrency investors with integrity and honesty while helping to promote the boys club narrative surrounding the pepe memecoin. Members from his community have joined with our CTO team to rally around Max's mission and Max himself supports the project. Officiel hjemmeside: https://maxethcoin.com/ Køb MAXETH nu!

Max on ETH (MAXETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Max on ETH (MAXETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Max on ETH (MAXETH) pris

Max on ETH (MAXETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Max on ETH (MAXETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAXETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAXETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAXETH's tokenomics, kan du udforske MAXETH tokens live-pris!

