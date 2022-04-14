Maha (MAHA) Tokenomics

Maha (MAHA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Maha (MAHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Maha (MAHA) Information

MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community.

MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design.

Today, we’re powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create.

The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward.

Officiel hjemmeside:
https://maha.xyz/
Hvidbog:
https://gitbooks.maha.xyz/wagmie

Maha (MAHA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maha (MAHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
Samlet udbud
$ 9.90M
$ 9.90M$ 9.90M
Cirkulerende forsyning
$ 6.32M
$ 6.32M$ 6.32M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
Alle tiders Høj:
$ 25.15
$ 25.15$ 25.15
Alle tiders Lav:
$ 0.208407
$ 0.208407$ 0.208407
Nuværende pris:
$ 0.311167
$ 0.311167$ 0.311167

Maha (MAHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Maha (MAHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MAHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MAHA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MAHA's tokenomics, kan du udforske MAHA tokens live-pris!

MAHA Prisprediktion

Vil du vide, hvor MAHA måske er på vej hen? Vores MAHA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

