Maha (MAHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maha (MAHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maha (MAHA) Information MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward. Officiel hjemmeside: https://maha.xyz/ Hvidbog: https://gitbooks.maha.xyz/wagmie Køb MAHA nu!

Maha (MAHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maha (MAHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Samlet udbud $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Cirkulerende forsyning $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Alle tiders Høj: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 Alle tiders Lav: $ 0.208407 $ 0.208407 $ 0.208407 Nuværende pris: $ 0.311167 $ 0.311167 $ 0.311167 Få mere at vide om Maha (MAHA) pris

Maha (MAHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maha (MAHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAHA's tokenomics, kan du udforske MAHA tokens live-pris!

MAHA Prisprediktion Vil du vide, hvor MAHA måske er på vej hen? Vores MAHA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAHA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!