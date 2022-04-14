Lux Token (LUX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lux Token (LUX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lux Token (LUX) Information Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. Officiel hjemmeside: https://lux.gg Hvidbog: https://lux.gg/whitepaper Køb LUX nu!

Lux Token (LUX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lux Token (LUX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Samlet udbud $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M Cirkulerende forsyning $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Alle tiders Høj: $ 0.02961746 $ 0.02961746 $ 0.02961746 Alle tiders Lav: $ 0.00117546 $ 0.00117546 $ 0.00117546 Nuværende pris: $ 0.00328972 $ 0.00328972 $ 0.00328972 Få mere at vide om Lux Token (LUX) pris

Lux Token (LUX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lux Token (LUX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUX's tokenomics, kan du udforske LUX tokens live-pris!

LUX Prisprediktion Vil du vide, hvor LUX måske er på vej hen? Vores LUX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!