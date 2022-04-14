Lucha (LUCHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lucha (LUCHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lucha (LUCHA) Information Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands. Officiel hjemmeside: https://luchadores.io/ Køb LUCHA nu!

Lucha (LUCHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lucha (LUCHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 360.78K $ 360.78K $ 360.78K Samlet udbud $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M Cirkulerende forsyning $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 360.78K $ 360.78K $ 360.78K Alle tiders Høj: $ 0.858782 $ 0.858782 $ 0.858782 Alle tiders Lav: $ 0.01013933 $ 0.01013933 $ 0.01013933 Nuværende pris: $ 0.0291762 $ 0.0291762 $ 0.0291762 Få mere at vide om Lucha (LUCHA) pris

Lucha (LUCHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lucha (LUCHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUCHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUCHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUCHA's tokenomics, kan du udforske LUCHA tokens live-pris!

LUCHA Prisprediktion Vil du vide, hvor LUCHA måske er på vej hen? Vores LUCHA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUCHA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!