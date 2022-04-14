Loop ETH (LPETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Loop ETH (LPETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Loop ETH (LPETH) Information Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. Officiel hjemmeside: https://www.loopfi.xyz Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view Køb LPETH nu!

Loop ETH (LPETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Loop ETH (LPETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Samlet udbud $ 637.96 $ 637.96 $ 637.96 Cirkulerende forsyning $ 637.83 $ 637.83 $ 637.83 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Alle tiders Høj: $ 3,742.11 $ 3,742.11 $ 3,742.11 Alle tiders Lav: $ 1,543.04 $ 1,543.04 $ 1,543.04 Nuværende pris: $ 3,496.64 $ 3,496.64 $ 3,496.64 Få mere at vide om Loop ETH (LPETH) pris

Loop ETH (LPETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Loop ETH (LPETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LPETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LPETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LPETH's tokenomics, kan du udforske LPETH tokens live-pris!

