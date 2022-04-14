Libre (LIBRE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Libre (LIBRE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Libre (LIBRE) Information Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use. There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions. Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team. LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time. You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked. The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield. Officiel hjemmeside: https://www.libre.org Hvidbog: https://docs.libre.org Køb LIBRE nu!

Libre (LIBRE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Libre (LIBRE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Samlet udbud $ 3.14B $ 3.14B $ 3.14B Cirkulerende forsyning $ 3.14B $ 3.14B $ 3.14B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Alle tiders Høj: $ 0.0054327 $ 0.0054327 $ 0.0054327 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0005488 $ 0.0005488 $ 0.0005488 Få mere at vide om Libre (LIBRE) pris

Libre (LIBRE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Libre (LIBRE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIBRE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIBRE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIBRE's tokenomics, kan du udforske LIBRE tokens live-pris!

