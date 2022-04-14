LEPER (LEPER) Tokenomics Få vigtig indsigt i LEPER (LEPER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LEPER (LEPER) Information $LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block. Officiel hjemmeside: https://leper.wtf/ Hvidbog: https://leper.gitbook.io/leper-docs Køb LEPER nu!

LEPER (LEPER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LEPER (LEPER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.35K $ 26.35K $ 26.35K Samlet udbud $ 891.97M $ 891.97M $ 891.97M Cirkulerende forsyning $ 891.97M $ 891.97M $ 891.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.35K $ 26.35K $ 26.35K Alle tiders Høj: $ 0.00445839 $ 0.00445839 $ 0.00445839 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om LEPER (LEPER) pris

LEPER (LEPER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LEPER (LEPER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LEPER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LEPER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LEPER's tokenomics, kan du udforske LEPER tokens live-pris!

